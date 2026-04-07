پخش فیلم «رادیو آبادان» از تلویزیون

به گزارش میراث آریا، فیلم «رادیو آبادان» ماجرای شهید غلامرضا رهبر گزارشگر رادیو آبادان است که در روزهای آغازین محاصره شهر آبادان تصمیم می‌گیرد برای ماندن مردم در شهر گزارش‌های ویژه‌ای بگیرد و این دستخوش ماجرای زندگی او در آن روزها می‌شود. این فیلم روایت مقاومت مردم آبادان در روزهای آغاز جنگ تحمیلی و زندگی شهیدغلامرضا رهبر است.

در این فیلم محمد مطیع، شهروز دل افکار، علی سلیمانی، حمید هدایتی، نادر فلاح، محمدرضا علی اکبری، سعید مینا روش، بدرالسادات برنجانی، پانته‌آ مهدی‌نیا و پیام دهکردی نقش آفرینی می‌کنند.

این فیلم براساس نوشته اسماعیل میهن دوست و محمد بیات و بازنویسی نهایی آن توسط محمد هادی کریمی انجام شده است.

«رادیو آبادان»، سه شنبه ۱۸ فروردین ساعت ۲۱ روانه آنتن شبکه نمایش می‌شود.

