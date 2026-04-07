به گزارش میراث آریا، حجت الله صیدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین در نشستی خبری خود با خبرنگاران ضمن تشریح وضعیت موجود و اینکه بازارهای مالی نیز به طبع آن تحت تاثیر شرایط جنگی نیمه تعطیل شده است، گفت: با توجه به جنگ ١٢ روزه و اینکه دستورالعمل اظطراری تدوین شده بود و اکنون نیز سناریوهای را در نظر گرفته ایم.

او ادامه وضعیت موجود، تشدید شرایط، آتش‌بس با توافق و آتش‌بس بدون توافق را از جمله مواردی دانست که برای آنها سناریوهایی چیده شده است.

صیدی حرکت برای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌ها را متذکر شد و گفت: از شرکت‌ها خواسته‌ایم برنامه خود را با توجه به شرایط جنگی اعلام کنند تا بازار و سهامداران منافع‌شان حفظ شود که در حال حاضر از سوی شرکت‌ها در حال انجام است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به حمایت‌های احتمالی سازمان بورس از سهامداران اشاره کرد و گفت: مواردی در نظر گرفته شده که در حال پیگیری هستیم و به محض نهائی شدن اعلام خواهیم کرد تا سهامداران متضرر نشوند.

او در پاسخ به بازگشایی کامل بازارهای مالی توضیح داد: در حال حاضر بازارهای مالی به صورت نیمه، فعال هستند. بازار سهام و صندوق‌ها تعطیل هستند که هفته آینده نیز روال به همین صورت خواهد بود. گشایش بازار سهام نیازمند حفظ حقوق سهامداران از طریق افشای حداقلی اطلاعات شرکت‌ها و پیش‌بینی ثبات در بازار سرمایه است.

