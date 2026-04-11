نمایش «هتل»، نخستین اجرای سال ۱۴۰۵ در بوتیک هنر ایران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش «هتل» (هُ تِ ل) به نویسندگی مرجان آقانوری و سلاله صفری و کارگردانی مرجان آقانوری، که در اسفندماه ۱۴۰۴ در بوتیک هنر ایران اجراهای خود را آغاز کرده بود و به دلیل شرایط خاص و پیشآمده (جنگ تحمیلی) در کشور روند اجرایی آن متوقف شد، اجراهای مجدد خود را از ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵ آغاز میکند.
نمایش «هُ تِ ل» از جمله آثار دیگرگونه، مشارکتی و محیطی است که در فضایی وهمآلود، مخاطبان را در طول اجرا با بازیگران بهصورت ایستاده همراه میکند.
این اثر روایت گروه نمایشی است که در هتلی قدیمی و سوخته اجرای تئاتر میکنند. یکی از شخصیتها که ما او را «جن» میشناسیم، مسیر نمایش را تغییر میدهد.
در خلاصه این نمایش آمده است: «میخوام نامه بزنم به مرکز هنرهای نمایشی که دیگه تو خونه من سالن تئاتر نسازن…»
از بازیگران این اثر میتوان به شیوا خسرو مهر اشاره کرد.
مرجان آقانوری، دریافتکننده مدال افتخار هنری از جشن بازیگران خانه تئاتر ۱۴۰۴، در کارنامه هنری خود جوایز متعددی را همچون جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره سراسری تئاتر شهر، جایزه بهترین بازیگر از جشنواره بینالمللی سیمرغ برای نمایش «دو بیگانه تابع سرنوشتی مشترک»، جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سراسری مهر واله برای نمایش «مده آآآ» و تندیس بهترین اجرا از جشنواره ملی خوشه پروین و همچنین حضور این نمایش در جشنواره هایفست ارمنستان و سفارت هند و… از آن خود کرده است.
این نمایش از ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۸:۳۰، به مدت زمان ۴۰ دقیقه در فضای طبقه اول و سالن پنج بوتیک هنر میزبان مخاطبان خواهد بود.
پیشفروش بلیت این اثر هماکنون آغاز شده است.
