به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم شعبانی، که دانش‌آموخته رشته هنرهای تجسمی است درباره شروع فعالیت خود در حوزه نمایش و نویسندگی اظهار کرد: به دلیل علاقه‌ای که به این نوع فعالیت داشتم از سه سال پیش به طور حرفه‌ای وارد این حوزه شدم و کار با کودک را آغاز کردم. به همین دلیل گروهی را با کودکان با نام «هنر مقدس» برای دنبال کردن فعالیت‌های نمایشی تشکیل دادیم.

او درباره این نمایش که روایتی حماسی از روز حمله دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب است، توضیح داد: نمایش فرشتگان میناب از زبان یکی از معلمان این مدرسه از روز واقعه بازگو شده، سپس دیالوگ‌ها از دل آرزوها و امیدهایی که از دیگر کودکان پرسیده شده، برآمده، بازیگران این نمایش را ۶ تا ۸ کودک و یک بزرگسال تشکیل می‌دهد که مدت اجرای آن ۱۵ دقیقه است. البته بعد از اجراهای متعدد بسیاری از کودکانی که به دیدن نمایش می‌آمدند از ما خواستند که در اجراها شرکت کنند و تاکنون تعداشان به ۳۰ نفر رسیده که هر شب تعدادی از آن‌ها در این نمایش شرکت می‌کنند.

این نویسنده و کارگردان جوان اضافه کرد: هنگامی که برای اولین بار در روز قدس این نمایش را اجرا کردیم، از ما خواسته شد تا در برخی از میادین شهر تهران و شهرستان‌ها نیز اجرا داشته باشیم که کارگردانی تهران را من و در شهرهایی چون دماوند، ساری، قائم‌شهر، چالوس نیز به کارگردانی مهیا خجسته اجرا شد و قرار است اجرای بعدی در همدان باشد.

شعبانی درباره برنامه اجراهای این نمایش اضافه کرد: هدف ما این است که در سراسر جهان این نمایش را اجرا کنیم و فریاد دادخواهی خود را به گوش جهان برسانیم. به همین منظور متن، موسیقی و طرحی از دکور برای برخی کشورها از جمله عراق ارسال شده تا در آن کشورها نیز این نمایش به اجرا گذاشته شود که کارگردانی این نمایش در عراق را زهرا فائق برعهده خواهد داشت.

او درباره دو اجرای خاصی که در تهران تجربه کرده، افزود: از میان شب‌هایی که اجرا داشتیم، ۲ اجرا بسیار خاص بود که به دعوت خود محلی‌ها صورت گرفت. یک اجرا در بوستان شهید حسین جامد واقع در محله مجیدیه تهران برای پاسداشت شهدای خانواده رستمی، با دمام نوازی و سخنرانی امام جماعت محل و برنامه‌هایی دیگر همراه بود. اجرای دیگری در شهرستان دماوند با حضور هزاران نفر که ساعت‌ها پیش از اجرا حضور داشتند و حال و هوایی شورانگیز در فضا ایجاد شده بود، به نمایش درآمد.

شعبانی در پایان با یادی از امام راحل که رمز پیروزی را وحدت کلمه می‌دانست، گفت: تاریخ را هنرمندان با آثارشان خلق و جاودان می‌کنند و امیدوارم تمامی هنرمندان در حد توان خود به صحنه بیایند و آثاری را خلق کنند که جنبه حماسی و دلاوری‌ها مردم ایران در آن ثبت و ضبط شود.

