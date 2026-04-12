به گزارش میراث آریا، رضا گل سوسن مدیر گروه برنامه‌های مستند و ترکیبی رادیو نمایش درباره برنامه رادیویی «تا پای جان برای ایران» گفت: این برنامه با نگاهی حماسی به حرکت قهرمانانه ملت ایران که در این روزها با شجاعت و همدلی و بدون ترس و واهمه در خیابان‌ها و میادین تمام شهرها و روستاها با دادن شعار و گرداندن پرچم جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مردان میدان باعث دلگرمی فرزندان خود در میدان رزم می‌شوند، می‌پردازد و صدای این شور و شعور انقلابی را به مخاطبان خود انتقال می‌دهد. در این برنامه از نظر کارشناسان متبحر بهره گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه «تا پای جان برای ایران» از هفته اول دفاع مقدس سوم بصورت تولیدی هر روز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح از رادیو نمایش به روی آنتن رفت و در ادامه به صورت یک هفته درمیان توسط دو تیم تولید می‌شود. تیم اول شامل سجاد کلبادی‌نژاد، تهیه‌کننده و به گویندگی مژگان واعظیان و نویسندگی سهیلا خدادادی و تیم دوم پگاه عموزاده، تهیه‌کننده و به گویندگی امیر زنده‌دلان و نویسندگی سهیلا خدادادی هستند.

