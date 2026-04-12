واگذاری زمین ۱۵۰ هزار واحد در قالب طرح جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی نبیان - معاون وزیر راه و شهرسازی - جزئیاتی از تامین زمین قانون جوانی جمعیت و مسکن محرومان را تشریح کرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سازمان در انجام تکالیف خود در اجرای قانون تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت، زمین بالغ بر ۱۵۰ هزار خانوار مشمول این طرح را تامین کرد و واگذاری زمین نیز به این خانوارها انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت با تلاش فراوان در حال انجام است در خصوص مسکن محرومان و تکلیفی که از سنوات گذشته برعهده سازمان ملی زمین و مسکن نهاده شده است، توضیح داد: با تاکید رییس دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، موضوع مسکن محرومان در کنار سایر تکالیف توسط سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است.

به گفته نبیان، تاکنون زمین به تعداد احداث ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان تامین و تحویل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شده است. بنیاد مسکن نیز با کمک‌های مردمی و حساب ۱۰۰ امام (ره) و تسهیلات کم‌بهره این اراضی را تبدیل به واحد مسکونی کرده و تحویل مشمولان این طرح قرار خواهد داد.

اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده

همچنین تقی رضایی – عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن – از ارائه مشوق‌های سازمان در اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده شهری خبر داد.

او افزود: یکی از برنامه‌های اجرایی سازمان در سال جاری، اجرای طرح کلید به کلید است که با هدف احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری مصوب و ابلاغ شده است.

رضایی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به منظور تشویق مالکان بافت‌های فرسوده با در نظر گرفتن تخفیف و مشوق‌های پیش‌بینی شده امکان تهاتر و معاوضه املاک با اراضی دولتی را تحت عنوان طرح کلید به کلید در نظر گرفته است.

به گفته نبیان، اجرای طرح کلید به کلید تکلیف قانونی تمامی استان‌هاست و استان‌ها در اجرای این طرح پایش و رصد می‌شوند.

