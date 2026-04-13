آغاز اکران آنلاین مستند «قدرت برای زیستن» در هاشور

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «قدرت برای زیستن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی بخشی‌مقدم پرتره‌ای است از ابومحمد عسگرخانی که معتقد بود ایران امروز باید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تا بتواند امنیت ملی خود در منطقه غرب آسیا و جهان امروز را تامین کند و همین نظر باعث جنجال‌های زیادی در داخل کشور شد. دکتر عسگرخانی از استادان سرشناس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.

این مستند ۴۹ دقیقه‌ای که سال ۱۴۰۴ در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده، از ۲۴ فروردین ماه ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور در بخش «اکران حقیقت» قابل مشاهده است.

انتهای پیام/