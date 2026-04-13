برندگان عکس مطبوعاتی جهانی سال ۲۰۲۶ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، از آتشسوزیهای جنگلی گرفته تا جنگهای ما علیه طبیعت و یکدیگر، موضوعاتی است که در ۴۲ تصویر برنده در شصتونهمین دوره رقابت عکس خبری ثبت شدهاند. این رقابت سالانه را به یک رویداد معتبر و قدرتمند تبدیل کردهاند.
به نقل از نیواطلس، تصاویر برنده که از میان ۵۷٬۳۷۶ عکس ارسالشده توسط ۳۷۴۷ عکاس از ۱۴۱ کشور انتخاب شدهاند، آشوب را ثبت کرده و در یک قاب واحد احساسات را برمیانگیزند.
بسیاری از این عکاسان خبری، خود را در خط مقدم خطر قرار میدهند تا واقعیتی را که گاهی ترجیح میدهیم از آن روی برگردانیم، روشن کنند و در این مسیر پنجرهای قانعکننده به جهانی فراتر از زندگیهای کوچک ما ارائه میدهند.
