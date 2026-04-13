به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با حضور در شرکت فرودگاه‌ها، از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده برای پایداری صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور در دوره جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، تعامل و پایداری متخصصان هوانوردی را ستودنی خواند و گفت: حضور شبانه‌روزی مدیران و معاونان در میانه میدان طی مدت اخیر، مایه دلگرمی همکاران و عموم مردم شده است. این روحیه جهادی و همکاری میان‌بخشی در وزارتخانه، سرعت و کیفیت انجام امور را دوچندان می‌کند.

تأکید بر بازگشت سریع پروازها به جدول زمان‌بندی

صادق با اشاره به اولویت برقراری مجدد پروازها بیان کرد: ضروری است پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها که امکان پرواز مهیا است در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود.

او همچنین از ایثار و فداکاری کارکنان صنعت هوانوردی که در شرایط دشوار پای تعهد خود ایستادند، صمیمانه قدردانی کرد.

تأکید بر بازسازی صنعت هوایی

وزیر راه و شهرسازی همچنین با حضور در سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت هوایی، بر بازسازی این بخش با رویکردی فراتر از گذشته و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌های متعلق به مردم و کشور تأکید کرد.

صادق با بیان اینکه صنعت هوایی در خط مقدم مواجهه با جنگ قرار داشت، گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی موجب شد این بخش در سخت‌ترین شرایط نیز به فعالیت خود ادامه دهد و خدمات‌رسانی متوقف نشود.

او با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی اقدامات انجام‌شده، افزود: تجربه این دوره باید به‌عنوان سرمایه‌ای مدیریتی حفظ شود تا در تصمیم‌گیری‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر رویکرد دولت در بازسازی این صنعت تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها صرفاً معطوف به جبران خسارت‌ها نیست، بلکه بازسازی صنعت حمل‌ونقل هوایی با هدف ارتقا و بهتر از قبل در دستور کار قرار دارد. در این مسیر، صیانت از سرمایه‌های مردم و تقویت زیرساخت‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

در ادامه این نشست، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته از ابتدای بحران، به تشریح خسارت‌های واردشده در حوزه ناوگان، سامانه‌های راداری و سایر بخش‌ها پرداخت.

او با اشاره به تأثیر مستقیم بحران بر صنعت حمل‌ونقل هوایی اظهار کرد: این صنعت از نخستین بخش‌هایی بود که درگیر شد، با این حال روند احیا با تمرکز بر نوسازی ناوگان و ارتقای زیرساخت‌های فنی آغاز شده است.

نوسازی و تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی

همچنین در ادامه این بازدید، محمد امیرانی - مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران - با اشاره به آسیب‌های وارده به برخی زیرساخت‌ها در جنگ تحمیلی سوم از عزم جدی برای بازسازی هوشمندانه آن‌ها خبر داد و گفت: اگرچه آسیب به برخی زیرساخت‌های فرودگاهی که حاصل سال‌ها تلاش در شرایط تحریم بود، مایه تأثر است، اما با تکیه بر توان داخلی، این بخش‌ها را بهتر و مقاوم‌تر از گذشته خواهیم ساخت.

امیرانی اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس موقت، بررسی دقیق امکان برقراری پروازها آغاز شده است و پروازها با اولویت مطالبات مردم و در ایمن‌ترین شرایط ممکن برقرار خواهد شد. مردم عزیز و مقاوم ایران اطمینان داشته باشند که ظرفیت‌های فرودگاهی به‌زودی به چرخه فعالیت کامل باز می‌گردند.

