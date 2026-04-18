مسیرهای جایگزین تجاری فراهم است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید علی امامی با تاکید بر تامین نیازهای کشور، گفت: تدابیر اندیشیده شده از جمله کاهش زمان دپوی کالا در گمرکات، سبب شد که چندان دغدغه جدی در تامین کالای اساسی نداشته باشیم و ذخایر پر و کافی است و می‌تواند نیازهای کشور تا چند ماه آینده را جوابگو باشد.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، به امکان بهره‌گیری از راه‌ها و مسیرهای جایگزین در شرایط فعلی پرداخت و افزود: بررسی صورت گرفته مهر تاییدی بر این مهم گذاشته است که ایران، راه‌ها و مسیرهای دیگری را می‌تواند جایگزین مسیرهای مسدود شده فعلی کند و ما می‌توانیم از طریق زیرساخت‌ها و بنادر کشورهای همسایه از طریق همسایگان شمال شرقی و غربی از جمله ترکیه و پاکستان نیازهای خود را تامین و صادر کنیم.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، اقتصاد جهانی را در برابر محاصره تنگه هرمز آسیب پذیر دانست و افزود: کشورهایی که بخش مهمی از کالاهای تولیدی و صادراتی آنها بر حول محصولات پایه نفتی و کودهای شیمیایی است در این شرایط با محدودیت منابع روبه رو می‌شوند و تبعات این کاهش عرضه موجب تورم‌هایی در اقتصاد جهانی می‌شود که این تورم برای آنها آزاردهنده است.

به گفته امامی، به نظر می‌رسد محاصره دریایی آسیب جدی را متوجه زنجیره‌های ارزش جهانی خواهند کرد و تهدید چندانی متوجه ما نخواهد شد؛ و این تنش بیشتر کشورهای اروپایی، چین، آسیای شرقی و ... را درگیر می‌کند.

