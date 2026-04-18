به گزارش خبرنگار میراث آریا، پخش سریال «بیست و یک»، جدیدترین اثر پلتفرم فیلمنت از دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ آغاز میشود.
«بیست و یک» سریالی پلیسی معمایی به کارگردانی بهنام بهزادی است و نویسندگی آن را مسعود خاکباز برعهده دارد که پیش از این با سریال «دفتر یادداشت» همکاری داشته است. همچنین حسن علیزاده و میثم نورانی تهیهکنندگان این سریال هستند.
بهنام بهزادی در کارنامه سینمایی خود آثاری چون «تنها دوبار زندگی میکنیم»، «قاعده تصادف»، «وارونگی» و «من میترسم» را دارد.
این مؤسسه که پیش از این چندین سریال پلیسی معمایی موفق پخش کرده است در جدیدترین محتوای پلیسی خود با سریال «بیست و یک» قصه جدید و متفاوتی را روایت خواهد کرد.
لیست بازیگران اصلی سریال بیست و یک
سعید آقاخانی، شادی مختاری و مهدی حسینینیا در این سریال در نقشهای اصلی ظاهر میشوند. رضا بهبودی، یکتا ناصر، بهناز جعفری، بهاره کیان افشار، ناهید مسلمی و نازنین احمدی دیگر بازیگران این سریال هستند.
داستان درباره چیست؟
داستان سریال «بیست و یک» درباره یک پرونده پلیسی مرموز و پیچیده است و در توضیح آن نوشته شده: من عاشق دختراییام که ساخته شدن با زندگی بجنگن…!
با شروع پخش این سریال، فیلم نت ۲ سریال اختصاصی «بی عاطفه» و «بیست و یک» را در کنداکتور پخش خود دارد.
