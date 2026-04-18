۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰

سریال انیمیشن «دوستان شاد» راهی شبکه پویا شد/ چالش‌هایی برای حفظ دوستی کودکانه

سریال انیمیشن «دوستان شاد» راهی شبکه پویا شد/ چالش‌هایی برای حفظ دوستی کودکانه

سریال انیمیشن ۶۵ قسمتی «دوستان شاد» از امروز روی آنتن شبکه پویا رفت.

به گزارش میراث آریا، سریال انیمیشن جدید «دوستان شاد» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی مصطفی خواجه‌نادری در ۶۵ قسمت توسط مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شده است و از امروز شنبه ۲۹ فروردین راهی آنتن شبکه پویا شد. 

این سریال انیمیشن هر روز ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن این شبکه می‌رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ صبح پخش می‌شود. 

در خلاصه داستان این انیمیشن که با رویکرد مهارت‌آموزی در تربیت رفتار اجتماعی و خانوادگی کودکان ساخته‌شده، آمده است: در محله‌ای سرسبز و زیبا دو خانواده موری و دانی در همسایگی هم زندگی می‌کنند. دوستی بین موری و دانی بسیار تنگاتنگ است اما گاهی چالش‌هایی برای این دوستی به وجود می‌آید. 

«دوستان شاد» با تکنیک کات اوت در ۶۵ قسمت ۱۰ دقیقه‌ای در استودیو ایما تولید و توسط مرکز انیمیشن سوره برای گروه خردسال تهیه شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012901643
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha