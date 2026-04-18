به گزارش میراث آریا، سریال انیمیشن جدید «دوستان شاد» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی مصطفی خواجه‌نادری در ۶۵ قسمت توسط مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شده است و از امروز شنبه ۲۹ فروردین راهی آنتن شبکه پویا شد.

این سریال انیمیشن هر روز ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن این شبکه می‌رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ صبح پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن که با رویکرد مهارت‌آموزی در تربیت رفتار اجتماعی و خانوادگی کودکان ساخته‌شده، آمده است: در محله‌ای سرسبز و زیبا دو خانواده موری و دانی در همسایگی هم زندگی می‌کنند. دوستی بین موری و دانی بسیار تنگاتنگ است اما گاهی چالش‌هایی برای این دوستی به وجود می‌آید.

«دوستان شاد» با تکنیک کات اوت در ۶۵ قسمت ۱۰ دقیقه‌ای در استودیو ایما تولید و توسط مرکز انیمیشن سوره برای گروه خردسال تهیه شده است.

