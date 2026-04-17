۲۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲

پخش مجموعه «ببعی در شهر» آغاز می‌شود/ ماجراجویی تازه ببعی قهرمان در شش قسمت

مجموعه عروسکی «ببعی در شهر» به کارگردانی الهام صفالو و تهیه‌کنندگی آمانج عزیزی، از شنبه ۲۹ فروردین با روایت ماجراهای تازه‌ای از ببعی قهرمان روی آنتن می‌رود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مجموعه عروسکی «ببعی در شهر» به کارگردانی الهام صفالو و تهیه‌کنندگی آمانج عزیزی، در شش قسمت روایتگر ماجراهای ببعی قهرمان در بخش‌های مختلف شهر است.

مجموعه «ببعی در شهر» با تمرکز بر مفاهیمی همچون همبستگی، مهربانی و شادی‌های کوچک، تلاش دارد بازتابی از روحیه همدلی در روزهای مقاومت مردم ایران را به تصویر بکشد.

پخش این مجموعه از روز شنبه ۲۹ فروردین آغاز می‌شود و هر روز ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن می‌رود.

«ببعی در شهر» محصول مرکز نوجوان و کودک سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در مؤسسه نامیرا تولید شده است.

مریم قربانی‌نیا
