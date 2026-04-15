باغ فردوس میزبان فرزندان حاج قاسم سلیمانی شد

به گزارش میراث آریا، شب گذشته (سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه) در هشتمین شب برگزاری پاتوق مردمی و هنری در باغ فردوس تهران، زینب و محمدرضا سلیمانی، فرزندان شهید حاج‌قاسم سلیمانی در میان جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مردم حضور یافتند.

این گردهمایی که این روزها به محفلی برای همدلی و همراهی تبدیل شده، هر شب با حضور هنرمندان و دوست‌داران فرهنگ در فضای باز باغ فردوس برگزار می‌شود.

در این مراسم، حاضران با روشن کردن شمع و هم‌خوانی سرود «ای ایران»، فضایی سرشار از همبستگی و امید ایجاد می‌کنند و تلاش دارند شب‌های تهران را با حال‌وهوایی فرهنگی و ملی همراه سازند.

اجتماع مردم و هنرمندان در باغ فردوس تا پنجشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت.

