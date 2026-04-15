به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند پژوهشی «اشغال جزایر» به‌کارگردانی داوود مرادیان با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر اسناد تاریخی، به بررسی نقشه‌های استعماری بریتانیا و رد ادعاهای مطرح‌شده از سوی امارات متحده عربی درباره مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی می‌پردازد.

این مستند با واکاوی پیشینه ژئوپلیتیک منطقه و بهره‌گیری از تصاویر کمتر دیده‌شده از این جزایر، تلاش دارد روایتی مستدل از تثبیت حاکمیت ملی ایران و دفاع از تمامیت ارضی کشور ارائه دهد.

مستند «اشغال جزایر» پیش‌تر در نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت و چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته، اکنون اکران آنلاین خود را در پلتفرم‌های فیلم‌نت، فیلیمو، آپرا، روبیکا و هاشور آغاز کرده است.

مستند «اشغال جزایر» محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که در خانه مستند تولید شده است

انتهای پیام/