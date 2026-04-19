به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، نمایش رادیویی «در به‌ در» با نگاهی به فضای حماسی جنگ رمضان، بر موضوع همدلی و همیاری ایرانیان تمرکز دارد؛ داستانی که در آن قهرمان روایت پس از آسیب دیدن خانه خود بر اثر اصابت موشک برای یافتن آرامش به شمال کشور پناه می‌برد. این اثر به کارگردانی ایوب آقاخانی و تهیه فرشاد آذرنیا ساخته شده است.

نویسندگی این اثر بر عهده سیمین بنائی بوده و محمدرضا قبادی‌فر مسئولیت افکت‌گذاری و مجید آئینه وظیفه صداپردازی را بر عهده داشته‌اند. در این نمایش، امیر منوچهری، نگین خواجه‌نصیر، مهرخ افضلی، میرطاهر مظلومی، سیما خوش‌چشم، مهدی نمینی‌مقدم، محمدرضا قلمبر و بهرام سروری‌نژاد به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این نمایش هر روز ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از رادیو نمایش پخش شده و تکرار آن در همان روز ساعت‌های ۰۷:۰۰ و ۱۷:۳۰ خواهد بود.

همچنین نمایش «قصه‌های دریا» با روایت ماجراهای کافه «ابوفیصل» و همسرش «ترانه» در جزیره ابوموسی، شنوندگان را با حکایت‌های مشتریان مختلف این کافه همراه می‌کند. این اثر به کارگردانی محمد آقامحمدی و با تهیه ملیحه مرادی‌جعفری تولید شده است.

نویسندگی این نمایش بر عهده حسین تفنگدار و جعفر غلامپور است. در بخش فنی، محمدرضا قبادی‌فر مسئولیت افکت‌گذاری و رضا طاهری وظیفه صداپردازی را بر عهده داشته‌اند. هنرمندان این مجموعه نمایشی مجید حمزه، شمسی صادقی، فریبا طاهری، بهرام سروری‌نژاد، فرشید صمدی‌پور، امیرعباس توفیقی، محمد آقامحمدی، محمد پورحسن، نورالدین جوادیان، بهادر ابراهیمی، کرامت رودساز، شهریار حمزئیان، مونا صفی و راضیه مومیوند هستند.

این نمایش هر روز ساعت ۰۰:۰۰ از رادیو نمایش پخش شده و تکرار آن در همان روز ساعت‌های ۰۷:۰۰ و ۱۴:۰۰ خواهد بود.

