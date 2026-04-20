۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱

ترافیک در برخی ورودی‌های تهران سنگین است/ بارش باران در جاده‌های ۱۱ استان

ترافیک در برخی ورودی‌های تهران سنگین است/ بارش باران در جاده‌های ۱۱ استان

۶۰ لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت‌ماه جاری خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد سه‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.

آزادراه قزوین- کرج- تهران محدوده مهرشهر حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده پیکان شهر دارای ترافیک سنگین است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآبادمستوفی و در محور شهریار- تهران در برخی از مقاطع گزارش شده است.

این گزارش حاکی از بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، مرکزی، همدان، لرستان و خوزستان است.

محورهای مسدود

به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور قدیم بستان آباد- میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن- راه فرعی هشترود- میانه انجام می‌گردد.

آزادراه تبریز- زنجان حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاقی (مسیر رفت و برگشت) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاقی انجام می‌شود.

همچنین محورهای پاتاوه- دهدشت، هشتگرد- طالقان، گنجنامه- تویسرکان، سرو آباد- پاوه (گردنه تته)، سی سخت- پادنا (مسیر رفت و برگشت) و وازک- بلده تا اطلاع بعدی مسدود است.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

