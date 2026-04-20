به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.

آزادراه قزوین- کرج- تهران محدوده مهرشهر حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده پیکان شهر دارای ترافیک سنگین است.



همچنین ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآبادمستوفی و در محور شهریار- تهران در برخی از مقاطع گزارش شده است.

این گزارش حاکی از بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، مرکزی، همدان، لرستان و خوزستان است.

محورهای مسدود



به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور قدیم بستان آباد- میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن- راه فرعی هشترود- میانه انجام می‌گردد.

آزادراه تبریز- زنجان حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاقی (مسیر رفت و برگشت) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاقی انجام می‌شود.



همچنین محورهای پاتاوه- دهدشت، هشتگرد- طالقان، گنجنامه- تویسرکان، سرو آباد- پاوه (گردنه تته)، سی سخت- پادنا (مسیر رفت و برگشت) و وازک- بلده تا اطلاع بعدی مسدود است.

