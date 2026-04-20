۵۹ درصد سدهای کشور پر شد اما ۱۹ درصد کمتر از ذخیره سال گذشته

به گزارش خبرنگار میراث آریا، گزارش هفتگی شاخص‌های آب و برق تا پایان ۳۰ فروردین ماه سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ نشان می‌دهد کل ورودی سدها به ۲۷. ۹۸ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است؛ با این حال، مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نشان می‌دهد که این میزان ورودی تنها صفر درصد تغییر داشته و رشد چشمگیری نسبت به میانگین بلندمدت ثبت نشده است.



در بخش خروجی نیز، کل تخلیه آب از سدها ۱۷. ۱۲ میلیارد مترمکعب گزارش شده که نسبت به سال گذشته حدود ۶ درصد کاهش دارد. مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نیز از افت ۱۹ درصدی خروجی حکایت می‌کند که نشان‌دهنده مدیریت محتاطانه‌تر رهاسازی آب از سدهاست.

انتهای پیام/