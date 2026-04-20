۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰

۵۹ درصد سدهای کشور پر شد اما ۱۹ درصد کمتر از ذخیره سال گذشته

حجم ورودی آب به سدهای مخزنی کشور در سال آبی جاری با وجود بهبود ۵۹ درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان کمتر از میانگین ۱۰ ساله است و افت محسوسی در حجم ذخایر سدها مشاهده می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، گزارش هفتگی شاخص‌های آب و برق تا پایان ۳۰ فروردین ماه سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ نشان می‌دهد کل ورودی سدها به ۲۷. ۹۸ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است؛ با این حال، مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نشان می‌دهد که این میزان ورودی تنها صفر درصد تغییر داشته و رشد چشمگیری نسبت به میانگین بلندمدت ثبت نشده است.

در بخش خروجی نیز، کل تخلیه آب از سدها ۱۷. ۱۲ میلیارد مترمکعب گزارش شده که نسبت به سال گذشته حدود ۶ درصد کاهش دارد. مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نیز از افت ۱۹ درصدی خروجی حکایت می‌کند که نشان‌دهنده مدیریت محتاطانه‌تر رهاسازی آب از سدهاست.

انتهای پیام/

کد خبر 1405013101759
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha