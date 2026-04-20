احتمال آغاز پروازهای مسافری از امروز در مهرآباد و فرودگاه مرکز و غرب

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به آخرین وضعیت فرودگاههای کشور پس از حمله آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، گفت: میزان آسیب وارد شده به فرودگاهها بهگونهای نیست که آنها را از چرخه عملیاتی خارج کند و تنها یکی دو فرودگاه دچار محدودیت شدهاند.
زیرساختهای عملیاتی فرودگاه مهرآباد سالم است
او افزود: در فرودگاه مهرآباد، برخلاف تصورات عمومی، بخشهای غیرنظامی و زیرساختهای قابل بهرهبرداری آسیب جدی ندیدهاند، اما بخشهایی از تأسیسات نظامی، فنی و آشیانههای تعمیراتی آسیب دیدهاند. در حال حاضر سطوح پروازی، برج مراقبت و سامانه ILS فرودگاه مهرآباد سالم هستند و امکان انجام عملیات هوانوردی در این فرودگاه بدون مشکل وجود دارد.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: در برخی فرودگاهها از جمله تبریز و دو فرودگاه دیگر، آسیبهایی به سطوح پروازی وارد شده که با سرعت در حال ترمیم است و بهزودی به چرخه عملیاتی بازمیگردند.
او با اشاره به روند بازگشایی تدریجی فرودگاهها ادامه داد: یکی از دلایل این روند مرحلهای، انجام ارزیابیهای ایمنی و چکهای نهایی است تا اطمینان کامل از شرایط بهرهبرداری حاصل شود. در مجموع، تقریباً همه فرودگاههای کشور در وضعیت آماده بهرهبرداری قرار دارند و بازگشت کامل عملیات بهصورت مرحلهای در حال انجام است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت فرودگاه مشهد تصریح کرد: در این فرودگاه اگرچه بخشی از تجهیزات سوخترسانی آسیب دیده بود، اما با اقدام سریع شرکت فرودگاهها، این مشکلات برطرف شده و فرودگاه از نظر ایمنی قابل بهرهبرداری است.
صانعی یادآور شد: همچنین در برخی فرودگاهها که هماکنون بازگشایی شدهاند، پروازهای باری بهصورت مستمر از فرودگاه امام خمینی(ره) و مهرآباد در حال انجام است.
