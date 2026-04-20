به گزارش خبرنگار میراث آریا، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اختصاص خدمات مهندسی و مجوز ساخت رایگان به خانههای آسیبدیده در جنگ خبر داد و گفت: خانههایی که تخریب شده یا نیاز به مقاومسازی دارند، باید نقشههای نظام مهندسی برای آنها تهیه شود و برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند.
طاهرخانی افزود: در این فرایند، هزینههای مربوط به خدمات نظام مهندسی و همچنین هزینههای صدور پروانه ساختمان بهصورت رایگان انجام میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پروندههای مربوط به واحدهای آسیبدیده توسط بنیاد مسکن به سازمان نظام مهندسی ارجاع شده و خانوارهای آسیبدیده کافی است برای دریافت خدمات به نظام مهندسی مراجعه کنند.
او بیان کرد: در نظام مهندسی، مهندس ذیربط بهصورت رایگان خدمات طراحی و نظارت را ارائه میدهد و مسیر تهیه نقشههای مورد نیاز برای صدور پروانه ساخت مشخص میشود، پس از تهیه نقشهها، متقاضیان میتوانند با مراجعه به شهرداریها نسبت به دریافت پروانه ساخت اقدام کنند تا روند بازسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شود.
طاهرخانی یادآور شد: همزمان با این اقدامات، جلساتی در دولت در حال برگزاری است تا مجموعه حمایتها و کمکهای لازم برای بازسازی این واحدها و مصوبات مورد نیاز اخذ شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که همزمان با صدور پروانه ساخت، فرایند بازسازی خانههای آسیبدیده نیز بدون وقفه پیش برود و حمایتهای لازم در اختیار خانوارها قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما