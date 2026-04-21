به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به اول اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد. کمبودی در بازار احساس نمی‌شود اما محور قیمت‌ها اعم از مواد غذایی، شوینده‌ها، محصولات بهداشتی و... رو به بالا بوده و افزایشی است.



بازار روغن



روغن خوراکی در بازار به میزان تقاضا موجود است اما قیمت آن از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۲۸. ۵۰۰ تومانی در ۳ نوبت افزایش یافت.



این محصول مصرفی در سومین نوبت یعنی ۱۲ فروردین ماه به طور میانگین حدود ۱۲ درصد گران شد.



بازار تخم‌مرغ



پنجشنبه هفته گذشته ۲۷ فروردین ماه، قیمت هرشانه تخم‌مرغ حدود ۲ کیلوگرمی بین ۴۱۰ تا ۴۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.



در این هفته این قیمت بین ۵۵۰ تا ۵۹۰ هزار تومان در نوسان است. حذف گله‌های مادر به دلیل گرانی تولید، مازاد تولید را کاهش داده اما به گفته حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن این امر تأثیری در تأمین بازار داخل ندارد و تولید فعلی تمام نیاز کشور را پوشش می‌دهد.



بازار گوشت مرغ



در دو هفته اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار نوسان بسیاری داشته و از هر کیلوگرم ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان در هفته سوم فروردین به حدود ۳۱۰ هزار تومان در هفته پایانی فروردین ماه رسید که این قیمت در حال حاضر بین ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است؛ البته برخی شهروندان به هر کیلوگرم ۴۴۰ هزار تومان در برخی از مناطق تهران نیز اشاره می‌کردند.



کاهش جوجه‌ریزی در ماه گذشته به حدود ۱۰۰ میلیون قطعه به دلیل کمبود نهاده‌های دامی و گرانی آن یکی از دلایل گرانی این محصول پروتئینی در کشور است.



بازار گوشت قرمز



گوشت قرمز نیز مستثنی نبوده و نوسان قیمتی آن در ۳ هفته اخیر بین ۱. ۶ تا ۱. ۹ بوده و در حال حاضر در هفته منتهی به اول اردیبهشت ماه این محصول با افزایش نسبی به هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۱. ۶ تا ۲. ۲ رسیده است.



این قیمت البته در بازار گوشت گوساله بدون تغییر بین ۱. ۶ تا ۱. ۸ میلیون تومان ثابت مانده است.



کالابرگ الکترونیک



ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تداوم طرح‌های حمایتی خانوارها، طرح کالابرگ برای تمام ایرانیان درخواست‌دهنده که حدود ۸۶. ۹ میلیون نفر است، ادامه دارد.



منابع طرح در بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که ماهانه شارژ خواهد شد.



شارژ کالابرگ طبق روال دو ماه قبل بر اساس کد ملی سرپرست خانوار خواهد بود و این کمک معیشت در زمان‌بندی ۱۵ هر ماه برای خانوارهای با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲، سرپرست خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ نیز ۲۰ هر ماه و رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم ۲۵ ماه واریز خواهد شد.



گفتنی است، شارژ کالابرگ دی، بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شد و اعتبار شارژ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت است.





