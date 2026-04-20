به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی طی حکمی بهروز شعیبی را به عنوان دبیر چهل و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب کرد.

متن حکم فریدزاده به مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به این شرح است:

«نظر به سوابق ارزشمند هنری و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان دبیر چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و عضو شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال، در زمانه‌ای که دفاع سرفرازانه مردم غیور ایران از میهن عزیزمان در جنگ تحمیلی سوم، موجب انسجام و همبستگی ملی شده است، با همراهی و مشارکت فعالان سینمایی و هنرمندان جوان شاهد برپایی باشکوه این رویداد مهم ملی و بین‌المللی باشیم.»

بهروز شعیبی در دوره چهل و دوم جشنواره تهران به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و دبیر این رویداد فعالیت کرد. مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، طی دو دهه اخیر به جز فعالیت در عرصه فیلمسازی، دبیری جشنواره فیلم کوتاه رضوی و عضویت در هیئت انتخاب و هیئت داوری جشنواره‌های سینمایی مختلف را در کارنامه دارد.

چهل و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پاییز امسال در تهران برگزار خواهد شد.

