به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در پی تجاوز نظامی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم و نقض آشکار منشور ملل متحد، برخی از زیرساختهای هوانوردی غیرنظامی کشور از جمله فرودگاهها و ناوگان هوایی کشور دچار خسارات مستقیم و غیرمستقیم شد.
او با اشاره به پیگیری حقوقی این سازمان در مجامع بینالمللی و تدوین بسته حمایتی از کسب وکار شرکتهای صنعت حمل ونقل هوایی، اظهارداشت: سامانه جامع ثبت خسارات صنعت حمل ونقل هوایی به منظور ارزیابی خسارات شرکتهای حوزه حمل و نقل هوایی ایجاد شده است.
کاپیتان شیرودی افزود: به منظور تجمیع مستند و شفاف همه خسارات وارده، سامانهای طراحی و عملیاتی شده است که در آن همه ذینفعان صنعت هوایی شامل شرکتهای هواپیمایی، فرودگاهها، شرکتهای خدمات ناوبری هوایی، واحدهای تعمیر و نگهداری (MRO)، شرکتهای خدمات زمینی، شرکتهای طراحی و ساخت، آموزشگاههای خلبانی و سایر پشتیبانان زنجیره پرواز، میتوانند خسارات مستقیم (مانند تخریب فیزیکی تجهیزات، هواپیماها، تأسیسات) و خسارات غیرمستقیم (نظیر لغو پروازها، کاهش شدید تقاضا، زیان ناشی از توقف فعالیت و از دست رفتن درآمدهای آتی) را به صورت مستند ثبت کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بررسی اولیه خسارات حوزه ناوگان و فرودگاهی توسط این سازمان انجام شده و در این سامانه اطلاعات تکمیلی خسارات و همچنین اطلاعات خسارات سایر شرکتهای زنجیره حمل ونقل هوایی ثبت خواهد شد.
کاپیتان شیرودی خاطرنشان کرد: همچنین گزارش تجمیعی این سامانه به عنوان سند رسمی خسارتهای صنعت هوایی ایران به منظور پیگیری حقوقی در مجامع داخلی و بینالمللی (همچون ایکائو، سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، شرکتهای آسیب دیده حوزه حمل و نقل هوایی میتوانند با مراجعه به آدرس https://aviationloss. caa.ir اطلاعات خسارات را ثبت کنند.
