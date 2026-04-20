«جانِ نفس» آماده نمایش شد/ تقاطع زندگی روزمره با یک موقعیت امنیتی

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، اپیزود «جانِ نفس» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، پس از پایان مراحل پس‌تولید، آماده نمایش شد.

این اپیزود یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» به‌شمار می‌رود.

داستان «جانِ نفس» قصه خانواده‌ای است که در منطقه‌ای کوهستانی و در نزدیکی یک ایست بازرسی، اقامتی ییلاقی دارند.

در این اپیزود تعامل میان اعضای این خانواده و نیروهای مستقر در ایست بازرسی، به محور اصلی روایت تبدیل می‌شود و موقعیت‌هایی متفاوت و قابل تأمل را شکل می‌دهد.

«جانِ نفس» در شهر خطبه‌سرا تولید شده و تلاش دارد در بستر یک موقعیت بومی، به بازنمایی روابط انسانی در شرایط جنگی بپردازد.

در «جانِ نفس» بابک خواجه‌پاشا، نسیم ادبی، عبدالرضا نصاری، ارسلان قاسمی، نگار بابایی و فاطمه حاجوی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سیمافیلم و موسسه اندیشه شهید اوینی است که با ساختاری اپیزودیک، روایت‌هایی متنوع از روزهای جنگ رمضان را در قالب داستان‌هایی مستقل به تصویر می‌کشد.

اپیزود «جانِ نفس» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

انتهای پیام/