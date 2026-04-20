به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی فیلم، کمدی سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی که نخستین‌بار در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست پر مخاطب‌ترین کمدی آن دوره باشد، از چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

«آنتیک» که با قصه‌ای نو، یکی از متفاوت‌ترین کمدی‌های سال‌های اخیر است، داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند.

در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و… بازیگران اصلی هستند که در «آنتیک» ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده‌است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد…».

