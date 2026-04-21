به گزارش خبرنگار میراث آریا، سازمان هواپیمایی کشور ایران از آمادگی فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) برای اعزام و پذیرش مسافران از امروز اول و فردا دوم اردیبهشت‌ماه با دریافت مجوز پرواز و سایر مجوزهای مرتبط خبر داد.



بر اساس برنامه اعلام‌شده، فرودگاه مهرآباد، نخستین پرواز خود به شماره ۳۵۰۲ را فردا دوم اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه مشهد مقدس انجام خواهد شد. همچنین طبق مجوز این سازمان، پرواز بازگشت به شماره ۳۵۰۳ همان روز ساعت ۱۲:۳۰ از مشهد به مقصد فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود.

همچنین اهورا محمدی مدیر روابط عمومی فرودگاه امام(ره) افزود: درحال حاضر اقدامات لازم در خصوص بررسی درخواست پرواز شرکت‌های هواپیمایی و تایید و صدور مجوز پروازی برای ایرلاین‌ها به مقاصد مختلف این فرودگاه توسط سازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه امام(ره) در دست اقدام است و به زودی پس از هماهنگی‌های لازم با عملیاتی شدن پروازها میزبان هموطنان و مسافران در شهر فرودگاهی خواهیم بود.

متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت پرواز مشهد از طریق مراجعه به آدرس iranair.com یا تماس با دفتر فروش تلفنی هما به شماره ۰۲۱۴۶۶۲۱۸۸۸ و به سایت شهر فرودگاهی به نشانی IKAC.ir مراجعه کنند.

