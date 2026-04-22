تسهیل روند پرداخت وام به صنعتگران زنجانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای حمایت از فعالان و صنعتگران حوزه صنایع دستی استان زنجان و تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی، عصر سه‌شنبه یک اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی و کارشناسان این اداره کل و مدیرعامل بانک توسعه تعاون برگزار شد.

در این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای پرداخت تسهیلات و وام به صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی انجام شد، طرفین بر لزوم همکاری نزدیک‌تر بانک توسعه تعاون با این قشر مولد تاکید کردند.

مدیران میراث فرهنگی استان، ضمن تشریح ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل صنایع دستی در زنجان، گزارشی از وضعیت کنونی صنعتگران و نیازهای مالی آنان ارائه دادند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز ضمن استقبال از این نشست، قول مساعد داد تا در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، نسبت به بررسی و تسهیل روند پرداخت وام به متقاضیان واجد شرایط از محل تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایتی اقدام کند.

این جلسه با توافق بر تشکیل کارگروهی مشترک برای شناسایی و معرفی واجدان شرایط و پیگیری امور مربوط به اعطای وام به صنعتگران صنایع دستی به پایان رسید. انتظار می‌رود با اجرای مصوبات این جلسه، شاهد رونق بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع دستی در استان زنجان و رفع بخشی از مشکلات مالی فعالان این حوزه باشیم.

