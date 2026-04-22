به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار، با اشاره به ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ در رابطه با حمایت دولت از بنگاه‌های آسیب دیده و کارگران بیکار شده از جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در خصوص بخشنامه دستمزد دغدغه‌هایی نسبت به ابلاغ آن وجود داشت. دولت از آنجا که کارگاه‌ها و بنگاه‌ها نتوانسته بودند در شرایط جنگی به طور کامل فعالیت کنند، ملاحظاتی درباره کارفرمایان داشت و مصوبه دستمزد با تاخیر همراه شد ولی درنهایت بخشنامه مزد توسط وزارت کار ابلاغ شد.

او افزود: آنچه که کارگران و کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار با یکدیگر توافق کرده بودند، عینا ابلاغ شد و تغییری در مصوبه به وجود نیامد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: دولت تاکنون به تمام وعده‌های خود درخصوص مصوبه دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و همچنین بازنشستگان عمل کرده است. سازمان اداری و استخدامی حکم کارمندان و بازنشستگان را طبق روال قانونی اجرا کرد که در ماه فروردین اعمال شد.

او درباره برخی تلاش‌ها برای تغییر سایر سطوح مزدی نیز گفت: بنا بود سایر سطوح مزدی تغییر کند ولی دولت نپذیرفت، زیرا کارگران و کارفرمایان با هم توافق کرده بودند، فقط تبصره‌ای در این مصوبه وجود داشت که بر اساس آن، کارگاه‌هایی که بمباران شده و آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند.

حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار تصریح کرد: با آسیب دیدن بنگاه‌ها بخشی از کارگران به سمت بیمه بیکاری می‌روند زیرا با توجه به اینکه کارگاه در شرایط جنگ تعطیل شده است، مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا خط تولید راه بیفتد و به همین دلیل بخش زیادی از کارگران به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند تا طبق قانون کار و بر اساس سنوات و بیمه‌پردازی مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: بخشی از کارگران که کارفرمایان آن‌ها را نگه می‌دارند، مثل نگهبانان و بخش‌هایی که باید در مجموعه حضور داشته باشند، از طریق مذاکرات دسته جمعی خود کارگاه توافق می‌کند و افزایشی برایشان لحاظ می‌شود و به کار بازمی‌گردند، لذا بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ به طور کامل و بر اساس توافق سه جانبه کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار عینا ابلاغ شد.

