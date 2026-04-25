صادرات فرش با وجود شرایط جنگی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی محدودیتهای حملونقل هوایی و افزایش ریسک تردد در مسیرهای دریایی به دلیل تنشهای جنگی، صادرکنندگان فرش با اتخاذ رویکردی ترکیبی، موفق به ارسال ۴۰۰۰ متر مربع فرش دستباف شدند.
حمیدرضا ذوالانواری، نایبرئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط بحرانی، صادرکنندگان از روش حملونقل ترکیبی استفاده کردند. در این عملیات، محمولهای شامل ۴ هزار مترمربع انواع فرش دستباف فقط با یک کامیون به یکی از بنادر اروپا هدایت شد.
او اظهار کرد: در آن نقطه، پس از تفکیک سفارشها، محمولههای مربوط به چین و ژاپن از مسیر دریایی و سفارشهای مقصد اروپا از طریق مسیر زمینی به مقصد نهایی ارسال شد.
