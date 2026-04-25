به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم حیدری قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به ضرورت تزریق دوباره نشاط فرهنگی به جامعه در شرایط آتش بس ناپایدار گفت: برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی به زنده نگه داشتن عادت مطالعه و کاهش فشارهای روانی ناشی از جنگ کمک می‌کند و اقدامی عملی برای مقابله با آسیب‌های روحی و شناختی است که دشمن ایجاد کرده است. همچنین این امکان بستری برای حمایت صنعت نشر، فروش ناشران و ایجاد نقدینگی برای آن‌هاست.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی مردم ایران به خوراک فکری و روحی مناسب نیاز دارند، افزود: با تصمیم شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی در دستور کار قرار گرفت. این امکان به مردم اجازه می‌دهد بدون نگرانی از رفت‌وآمد یا محدودیت‌های امنیتی، به کتاب‌های جدید دسترسی پیدا کنند.

قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره زمان‌بندی ثبت‌نام ناشران برای حضور در این رویداد نیز اشاره کرد: ثبت‌نام ناشران داخلی از دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ ماه آغاز می‌شود و تا پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

او اضافه کرد: ناشران متقاضی حضور در این نمایشگاه می‌توانند کتاب‌های خود را که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به بعد منتشر کرده‌اند برای فروش عرضه کنند. همچنین خانه کتاب و ادبیات ایران آمادگی دارد مغایرت‌های مرتبط با کتاب‌های ناشران در بانک اطلاعاتی کتاب را در قالب ضوابط اجرایی رفع کند. همچنین عضویت ناشران داخلی در سامانه «پست کتاب» به‌منظور بهره‌مندی از یارانه‌های در نظر گرفته شده برای پست کتاب، ویژه نمایشگاه مجازی کتاب تهران، الزامی است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تماس بگیرند.

انتهای پیام/