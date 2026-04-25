به گزارش خبرنگار میراثآریا، چهارمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «جنگ رمضان» با عنوان «جامعهشناسی هنر و جنگ» برگزار میشود.
نشست «جامعهشناسی هنر و جنگ» روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
این نشست با مشارکت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و به صورت حضوری و همچنین برخط در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.
در این برنامه، رضا صمیم، علیرضا مرادی و رضا ماحوزی، سه تن از اعضای هیئتعلمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی حضور دارند.
مکان برگزاری این نشست پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اعلام شده است.
علاقهمندان میتوانند پخش زنده این نشست را از طریق نشانی https://www.skyroom.online/ch/ricac/art دنبال کنند.
