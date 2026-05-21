هادی علی‌بخش‌زاده، دهیار روستای هدف گردشگری پامنار در شهرستان دزفول، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از میزبانی این روستا برای برگزاری مسابقات استانی پدل‌برد خبر داد.

به گفته دهیار پامنار، این رویداد ورزشی با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ورزشی در منطقه برگزار خواهد شد. این مسابقات با مشارکت و همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان، اداره ورزش و جوانان شهرستان دزفول، هیئت انجمن‌های ورزشی خوزستان و دهیاری روستای پامنار برنامه‌ریزی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند روز جمعه، یکم خردادماه، برای تماشای این رقابت‌ها و بهره‌مندی از مناظر بی‌نظیر منطقه، در حاشیه دریاچه سد دز در روستای پامنار حضور یابند. این رویداد گامی مهم در جهت معرفی ظرفیت‌های گردشگری ورزشی این منطقه به شمار می‌رود.

به گفته دهیار پامنار، این روستا به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود که در حاشیه دریاچه سد دز و در جوار کوهستان و قلعه تاریخی شاداب واقع شده، به قطبی برای گردشگران تبدیل شده است.

او گفت: این همجواری با آب‌های نیلگون دریاچه و ارتفاعات کوهستانی، فرصت‌های کم‌نظیری را برای توسعه ورزش‌های آبی مانند پدل‌برد، قایق‌رانی و شنا و ورزش‌های کوهستانی مانند کوه‌پیمایی و صخره‌نوردی فراهم آورده است که پامنار، روستای کاندید روستاهای گردشگری ثبت جهانی یونسکو را به مقصدی ایده‌آل برای علاقه‌مندان به طبیعت و ورزش تبدیل می‌کند.

گفتنی است، پدل‌برد (Stand Up Paddleboarding) که به اختصار SUP نامیده می‌شود، یکی از رشته‌های مهیج و رو به رشد در دنیای ورزش‌های آبی است. در این ورزش، فرد بر روی یک تخته مخصوص (مشابه تخته موج‌سواری اما بزرگ‌تر و پایدارتر) می‌ایستد و با استفاده از یک پاروی بلند، خود را بر سطح آب به حرکت در می‌آورد. پدل‌برد علاوه بر تقویت تعادل و تناسب اندام، تجربه‌ای آرامش‌بخش و در عین حال چالش‌برانگیز را برای ورزشکاران در محیط‌های آبی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/