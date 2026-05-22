میراثآریا_ نخستین قطار گردشگری مسیر شیرگاه پس از جنگ سوم تحمیلی آمریکایی-صهیونی، در آخرین روز اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با ظرفیت کامل به حرکت درآمد؛ حرکتی که مدیرعامل شرکت بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین، آن را نمادی از تقویت تابآوری صنعت گردشگری و احیای نشاط اجتماعی در مسیرهای ریلی کشور میداند.
این تور ریلی که با همت شرکت بینالمللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین و همکاری شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت ریلترابر سبا برگزار شد، مسافران را به تماشای بخشی از میراث مهندسی و طبیعی کشور برد.
مسافران در این سفر، علاوه بر عبور از مناظر چشمنواز مسیر ریلی تهران-شیرگاه، از جاذبههایی چون ایستگاه تاریخی بنکوه، بازارچه محلی شوراب، پل ورسک و شاهکار مهندسی «سهخط طلا» بازدید کردند.
مهرشاد کاظمی مدیرعامل شرکت بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به اهمیت راهاندازی مجدد این مسیر گردشگری، گفت: در شرایطی که صنعت گردشگری برای بازگشت به روزهای اوج خود نیازمند تقویت تابآوری و خلق تجربههای تازه است، تاکید بر راهاندازی قطارهای گردشگری از سوی «هلدینگ گردشگری هگتا» در دستورکار قرار گرفته و این گام نه تنها یک اقدام عملیاتی، بلکه پیامی برای بازگشت امید و پویایی به شبکه سفر کشور است.
وی گردشگری ریلی را روایتی از پیوند تاریخ و طبیعت دانست و یادآور شد: هگتا با نگاهی استراتژیک به دنبال استفاده از ظرفیتهای حداکثری صنعت حملونقل ریلی برای توسعه عدالت در سفر و توزیع متوازن گردشگر در مناطق مختلف کشور است و این حرکت، آغازی برای برنامههای منسجمتر جهت تقویت زنجیره ارزش گردشگری در هلدینگ بهشمار میآید.
گفتنی است مسیر ریلی شیرگاه به دلیل برخورداری از ارزشهای معماری معاصر و جاذبههای اکوتوریستی، از محبوبترین مسیرهای ریلی کشور به شمار میرود که اکنون با رویکرد جدید هگتا در راستای تداوم فعالیتهای گردشگری در تمامی شرایط، دوباره به کانون توجه گردشگران تبدیل شده است.
