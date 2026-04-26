به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در مراسم رونمایی از ویژه نامه فصلنامه اثر با عنوان «جنگ و میراث‌فرهنگی»، ساختار جدید پژوهشی این مجموعه تحت عنوان «میراث معماری و شهری» رسماً مورد اشاره قرار گرفت.



تمدن ۶ هزار ساله، واقعیتی فراتر از محاسبات دشمن

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در بخشی از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و تهاجمات صورت گرفته علیه کشور، اظهار کرد: متجاوزان با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی، به سرزمین و مردم ما یورش می‌برند، اما در محاسبات خود دچار خطایی استراتژیک هستند. آن‌ها گمان می‌کنند با یک کشور ۵۰ یا ۱۰۰ ساله مواجه‌اند؛ در حالی که ایران دارای سابقه تمدنی و سازمان اداری با قدمتی حداقل ۵ تا ۶ هزار ساله است.



او افزود: آن‌ها که در سرزمین‌های خود فاقد ریشه‌های تمدنی عمیق هستند، تصور می‌کنند با تخریب دژها و بناهای تاریخی، تمدن ایران نابود می‌شود. اما تاریخ گواه است که این سرزمین در طول هزاران سال، بارها شاهد تهاجم بوده و با وجود آسیب به ابنیه تاریخی، هویت و ریشه مردمانش دست‌نخورده باقی مانده است.



درس‌های تاریخ؛ از آشوریان تا کوروش کبیر

سخنران نشست با مقایسه رویکرد متجاوزان تاریخی با منش ایرانیان، تصریح کرد: در تاریخ، تمدن‌هایی چون آشوریان با تخریب دژها و کشتار به دنبال محو جوامع بودند و امروز جز نامی از آن‌ها باقی نمانده است. در مقابل، تمدن ایران با اتکا به خرد و نگاهی مبتنی بر احترام، همواره در پی آزادی و صلح بوده است؛ چنان‌که در سیره کوروش کبیر در بابل شاهد بودیم که چگونه با رعایت حقوق ملت‌ها، سبب پایداری و ماندگاری فرهنگ ایرانی شد.



معماری؛ بخشی از ساختار بقای شهری

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در پایان، با تأکید بر اهمیت ابلاغ ساختار جدید «میراث معماری و شهری»، این حوزه را فراتر از مطالعه بناها دانست و آن را بخشی از ساختار بقا و هویت ملی توصیف کرد.

او با بیان اینکه تخریب مراکز تاریخی (مانند آنچه در برخی شهرها شاهد بودیم) اگرچه دردناک است اما نمی‌تواند ریشه تمدنی مردم را از بین ببرد، خاطرنشان کرد: راز ماندگاری ایرانیان، همین ریشه‌های عمیق تمدنی است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از میان نرفته و همواره بازتولید شده است.

این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت پژوهش‌ها در حوزه میراث معماری و شهری به عنوان ستون اصلی هویت ملی در برابر بحران‌ها به پایان رسید.

