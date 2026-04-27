به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اظهار کرد: در طرح تعیین خسارت تاکسیهای آسیبدیده جنگ رمضان که با همکاری سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران و نمایندگان شرکتهای بیمه در حال اجراست، تاکسیهای آسیبدیده مورد بازدید میدانی قرار میگیرند تا میزان خسارت وارد شده به آنها بهصورت دقیق مشخص و در کوتاهترین زمان ممکن برای پرداخت نهایی به بیمه معرفی شوند.
رحیمی با اشاره به اهمیت صیانت از معیشت رانندگان گفت: هدف اصلی این اقدام، تسریع رسیدگی به خسارات وارد شده و حمایت عملی از رانندگان خدوم شبکه حملونقل عمومی است تا بتوانند هرچه سریعتر به چرخه خدمت بازگردند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همچنین از رانندگان درخواست کرد تا برای تسهیل روند بررسیها، با کارشناسان مستقر در محل همکاری کنند و مدارک مربوط به بیمه و مالکیت خودرو را همراه داشته باشند.
کارشناسی خودروها و تشکیل پروندههای خسارت از ابتدای هفته جاری آغاز شده است و تا رفع کامل مشکلات تمامی تاکسیهای آسیبدیده ادامه خواهد داشت.
