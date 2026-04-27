فیلم زندگی مایکل جکسون رکوردها را شکست

به گزارش میراث آریا، «مایکل»، فیلم زندگینامه پرهزینه مایکل جکسون، با وجود نقدهای منفی و تولید پر فراز و نشیب، با فروش ۹۷ میلیون دلاری در آخر هفته افتتاحیه خود در سینماهای آمریکای شمالی به کار خود پایان داد و به فروش چشمگیر ۲۱۷ میلیون دلاری در گیشه جهانی رسید تا رکورد بزرگ‌ترین افتتاحیه یک فیلم زندگینامه در تمام دوران را به نام خود ثبت کند.

این فیلم که روایتی از زندگی سلطان موسیقی پاپ به طور مشترک توسط بنیاد جکسون تهیه شده است و جعفر جکسون، برادرزاده مایکل جکسون، در آن نقش اول را ایفا می‌کند. این فیلم اکنون در بیشتر نقاط جهان اکران شده است به استثنای ژاپن که میزبان هواداران زیادی از مایکل جکسون است و قرار است که در ماه ژوئن در آنجا اکران شود.

اکران داخلی ۹۷ میلیون دلاری «مایکل» همچنین از رکوردهای تعیین شده توسط فیلم‌های زندگینامه قبلی در آمریکای شمالی پیشی گرفت، از جمله «اوپنهایمر» (۸۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳)، «استریت اوت کامپتون» (۶۰.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵) و «راپسودی بوهمی» (۵۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸).

منتقدان از «مایکل» به دلیل نادیده گرفتن برخی از جنبه‌های منفی زندگی جکسون انتقاد کرده‌اند و منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز، امتیاز پائین ۳۸درصد را به این فیلم اختصاص دادند، در حالی که امتیاز مخاطبان ۹۷درصد است.

آدام فوگلسون، رئیس لاینزگیت، به آسوشیتدپرس گفت: از همان ابتدا، همه نشانه‌ها حاکی از آن بود که چیزی شبیه به این امکان‌پذیر است. ما شاهد تعامل گسترده با هر بخش قابل تصوری از مخاطبان بودیم.

به گزارش گاردین، اعتبار مایکل جکسون که در سال ۲۰۰۹ در سن ۵۰ سالگی درگذشت، بارها به دلیل اتهامات آزار جنسی کودکان خدشه‌دار شده است. جکسون و بنیاد او بارها این اتهامات را بی‌اساس دانسته‌اند و این خواننده در تنها محاکمه کیفری خود در سال ۲۰۰۵ تبرئه شد.

برخی از اعضای خانواده جکسون با این فیلم مخالفت کردند: خواهر او جنت جکسون مشارکتی در ساخت فیلم نداشته و در فیلم ظاهر نمی‌شود، در حالی که پاریس، دختر جکسون، آن را «سرزمین خیالی» نامید.

این فیلم همچنین تولیدی غیرعادی پرچالش داشت. پس از اتمام فیلمبرداری، تهیه‌کنندگان متوجه شدند که اشتباه پرهزینه‌ای مرتکب شده‌اند. بخشی از فیلم بر روی اتهامات جردن چندلر، که در آن زمان ۱۳ ساله بود، متمرکز بود که جکسون در سال ۱۹۹۴ مبلغ ۲۳ میلیون دلار به او پرداخت کرد. شرایط آن توافق، بنیاد جکسون را از ذکر چندلر در یک فیلم منع می‌کرد و بنابراین بخش بزرگی از فیلم حذف شد و فیلمبرداری مجدد به ارزش حداکثر ۵۰ میلیون دلار به هزینه بنیاد جکسون انجام شد. آنتوان فوکوآ، کارگردان، و جان لوگان، فیلمنامه‌نویس، فیلم را بازنویسی کردند تا داستان فیلم در سال ۱۹۸۸، پیش از طرح هر اتهامی، به پایان برسد.

با این حال این فیلم به یک موفقیت بزرگ تبدیل شد. کل هزینه تولید این فیلم به نزدیک ۲۰۰ میلیون دلار رسید. برای کاهش هزینه‌ها، لاینزگیت حقوق پخش بین‌المللی را به یونیورسال فروخت و دنباله‌اش نیز در دست ساخت است.

راپسودی بوهمی، فیلم زندگینامه فردی مرکوری، با فروش ۹۱۰ میلیون دلاری در گیشه جهانی همچنان پرفروش‌ترین فیلم زندگینامه موسیقی تمام دوران است، در حالی که «اوپنهایمر» با ۹۷۵ میلیون دلار رکورد کلی فیلم‌های زندگینامه‌ای را در اختیار دارد.

