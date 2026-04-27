به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرضیه وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی امام شهید حضرت آیت الله خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور و ابلاغیه رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور، با تخصیص منابع پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۴۰۵ به دنیا میآیند، تا پایان دو سالگی فرزند، اجرای طرح «کارتامید مادر» از فروردین ماه ۱۴۰۵ آغاز شد.
وحیددستجردی درباره فرآیند اجرای کارتامید مادر گفت: جامعه هدف طرح، کلیه مادران ایرانی دارای کودک ایرانی (مادر و کودک هردو دارای کدملی باشند) متولد شده از تاریخ اول فروردین ماه سال جاری در تمام دهکهای درآمدی هستند و برخورداری مادر، به داشتن شماره حساب متصل به کدملی و شماره تلفن همراه به نام مادر برای دریافت پیامک اطلاعرسانی و کد خرید است. برای دریافت اعتبار، داشتن حساب و کارت بانکی به نام مادر کفایت میکند.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه کد ملی کلیه مادران مشمول که فرزندشان از تاریخ یکم فروردین ماه متولد شدهاند، از سازمان ثبت احوال کشور اخذ و مبلغ اعتبار مادران تأمین شده است. لذا اعتبار کد ملی مادران دارای کودک متولد شده تا ۱۵ اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد، ادامه داد: با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه امکان استفاده از اعتبار شارژ شده تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ امکانپذیر است و پس از آن تا پانزدهم هر ماه اعتبار ماهیانه برای این مادران و مادرانی که فرزندایشان در ماههای قبل به دنیا آمده است شارژ میشود.
وحید دستجردی با بیان اینکه اعتبار کارت صرفاً توسط کارتهای بانکی متصل به حساب مادر مشمول، خرید است، گفت: در راستای اجرای این طرح در بستر شبکه ملی یارانههای متمرکز (شمیم)، مادران مشمول دارای کودک متولد شده از تاریخ یکم فروردین ماه، میتوانند در بستر کالابرگ الکترونیکی، سبد غذایی رایگان مشتمل بر اقلام غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، لبنیات، پروتئین، نان و غلات، چربیها، میوه و سبزیجات، بسته بهداشتی رایگان (پوشک بچه)، و شیر خشک تا سقف اعتبار تخصیص یافته از فروشگاهها و داروخانههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند.
دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: اقلام غذایی و بهداشتی (پوشک بچه) مورد تأیید و شیرخشک از طریق شارژ کدملی مادر مشمول اعتبار ماهانه شارژ میشود. میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای کلیه مادران در تمام دهکها ماهانه به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به ازای هر فرزند متولد شده از تاریخ اول فروردین ماه امسال تا پایان ۲ سالگی بوده و اعتبار تخصیص یافته برای ۳ ماه از شروع اولین مرحله شارژ در حساب مادر قابل ذخیره است.
دستجردی تصریح کرد: اعتبار متولدین فروردین ماه تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب متصل به کدملی مادران مشمول تخصیص خواهد یافت و زمان دقیق از طریق رسانهها، اطلاعرسانی میشود.
به گفته او پس از شارژ اعتبار مشمولین، به شماره تماس متعلق به کدملی مادر پیامک اطلاعرسانی از سرشماره V.Refah ارسال میشود و در صورتی که شماره تماس موردنظر فعال باشد، پیامک از جانب مادر دریافت خواهد شد.
