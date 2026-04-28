به گزارش خبرنگار میراث آریا، پویش ملی «هنر برای زندگی» با شعار «بیافرین؛ برای زندگی» و با هدف تقویت امید، تاب‌آوری و همبستگی اجتماعی به همت دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و همکاری جمعی از نهادهای علمی و فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

پویش «هنر برای زندگی» بستری است برای گردآوری روایت‌های خلاق؛ آثاری که در دل روزهای دشوار خلق شده‌اند و بازتابی از امید، تاب‌آوری، همبستگی و اراده انسان برای زندگی هستند.

پویش «هنر برای زندگی» که با هدف ایجاد فرصتی امن برای بیان احساسات و عواطف برآمده از جنگ، کاهش فشارهای مختلف روحی و روانی، فراهم‌سازی زمینه‌ها برای بازگشت به جریان عادی زندگی، طراحی شده است، دعوتی است به همراهی، خلق آثار، هم‌افزایی و پاسداشت انسانیت در پرتو هنر.

به گفته طراح و دبیر علمی این پویش، «هنر برای زندگی» با همراهی نهادهای معتبر هنری و فرهنگی کشور می‌تواند به الگویی موفق و پایدار برای مواجهه فرهنگی- هنری با بحران‌ها تبدیل شود. از این رو، این پویش به صورت رسمی از نهادهای هنری، دانشگاهی و فرهنگی کشور دعوت می‌کند تا با حمایت معنوی و سازمانی خود، برگزارکنندگان را در تحقق این اهداف یاری کنند. حمایت نهادهای اثرگذار می‌تواند در قالب پشتیبانی محتوایی، مشارکت در جمع‌آوری و نمایش آثار، همراهی در انتشار و آرشیوسازی، یا همکاری در رویدادهای پایانی صورت پذیرد.

مریم رحیمی پاشاکلایی طراح و دبیر علمی این پویش با تاکید بر آنکه هنر می‌تواند در دشوارترین روزها و شرایط، زندگی را حفظ کند، معنا ببخشد و روشنایی را بازآفریند قالب‌های شرکت در پویش را تشریح کرده و از جمله آن‌ها عکاسی، نقاشی و طراحی، خوشنویسی، موسیقی (آهنگسازی، نوازندگی، آواز)، فیلم کوتاه (حداکثر ۳ دقیقه)، هنرهای دستی (بافتنی، سفال، نجاری، خراطی، کلاژ)، متن (دل‌نوشته، روایت، شعر) را نام برد.

پاشاکلایی با بیان آنکه در این پویش هیچ محدودیتی از نظر سن، تحصیلات یا سابقه هنری برای شرکت‌کنندگان وجود ندارد، عنوان کرد: آثاری که توسط افراد بدون پیشینه هنری خلق شده‌اند، در اولویت ویژه داوری قرار خواهند گرفت و همچنین آثار منتخب، با رضایت صاحبان اثر و با حفظ حریم شخصی، در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی ارائه خواهد شد.

مجتبی افشار معاون آموزشی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی مدیر این پویش، مریم رحیمی پاشاکلایی دبیر علمی و طراح پویش، سید محمد طبسی مدیر رسانه و محتوا، میترا مقصودی دبیر اجرایی و مژگان قاسمی مدیر روابط عمومی این پویش است که از هفته نخست اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۳ خردادماه ادامه خواهد داشت.

