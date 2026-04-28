سیمان به اندازه کافی در بازار داریم/ تولید بالای سیمان فله و پاکتی در پاسخ به تقاضا

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان، در تشریح وضعیت تولید صنعت سیمان در سال ۱۴۰۴ و نبود کمبود در میزان تولید و عرضه سیمان در سال جاری گفت: در سال گذشته و حتی با وجود وقوع جنگ رمضان در ماه پایانی سال، تمام واحدهای تولیدی صنعت سیمان به فعالیت خود ادامه دادند و تولید متوقف نشد و آنچه امروز از آمارهای سال ۱۴۰۴ به دست آمده حاکی از آن است که در ۱۲ ماهه سال گذشته ۷۵ میلیون تن کلینکر تولید شده و تمام کوره‌ها فعال بوده و حتی میزان تولید کلینکر به عنوان ماده اصلی تولید سیمان با وجود وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان ۳ درصد در قیاس با سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

او افزود: میزان تولید نشان می‌دهد که هم از لحاظ ذخایر و هم از نظر تولید خوشبختانه در وضعیت خوبی قرار داریم و جای هیچ نگرانی در کشور وجود ندارد.

دبیر انجمن صنعت سیمان در رابطه با میزان تولید سیمان در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۶۵ میلیون تن سیمان در کشور تولید شد که به علت کاهش تقاضا به خاطر رکود در ساخت و ساز در کشور بود و نشان می‌دهد که میزان تولید سیمان نسبت به سال قبل از آن حدود ۸ درصد کاهش داشته است.

او گفت: با این حال، این اطمینان وجود دارد که هیچگونه کمبودی در عرضه و تامین سیمان در کشور وجود نخواهد داشت و در سال جدید نیز از نخستین هفته بازگشایی بورس کالا عرضه‌های بسیار بالایی انجام شده و به تمام تقاضاها پاسخ می‌دهد.

الوندیان دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان افزود: به خاطر بروز برخی مشکلات در پتروشیمی‌ها به علت جنگ اخیر، نگرانی‌هایی در زمینه سیمان پاکتی ایجاد شده بود؛ اما خوشبختانه هم در تولید سیمان و هم در تحویل و عرضه آن، میزان تولید بیشتر از نیاز داخل کشور و تقاضا است و هیچگونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد و صنعت سیمان هم در بخش سیمان فله و هم در بخش سیمان پاکتی پاسخگوی نیاز و تقاضاست.

انتهای پیام/