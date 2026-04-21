به‌گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، چهل‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به‌منظور شناسایی و معرفی آثار کوتاه برگزیده در سطح ملی و بین‌المللی، جریان‌سازی و رقابت سازنده بین فیلم‌سازان و ارج نهادن به خلاقیت سینماگران جوان، برگزار می‌شود و فیلم‌سازان ایرانی بایستی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵، نام‌نویسی کرده و اثر خود را در سامانه بارگذاری کنند.

دوره چهل‌وسوم این رویداد با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی»، به دنبال حمایت از روایت‌های خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشه‌های رایج است و در عین حال فیلم‌سازان استان‌های مختلف کشور می‌توانند بر اساس تجربه زیسته، جلوه‌ای از فرهنگ‌ها، آیین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام سرتاسر ایران را با تکیه بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر ژانر و داستان‌گویی خلاقه در فیلم‌سازی بازتاب دهند.

جشنواره امسال در بخش‌های سینمای ایران، سینمای بین‌الملل، بخش جنبی ویژه کتاب و سینما برگزار خواهد شد و امسال در بخش سینمای ایران جایزه ویژه «پویش فیلمسازی وطن به روایت من» با موضوع جنگ رمضان نیز اهدا خواهد شد.

