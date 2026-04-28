به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در حالی که بر اساس گاهشمار و برنامهریزی صورت گرفته مقرر بود هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان ـ اروند از ۲۴ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در آبادان برگزار شود، برپایی این جشنواره در زمان اعلامشده ـ به دلیل مسائل امنیتی ـ اجتماعی دی ۱۴۰۴ ـ منتفی و در اسفند ۱۴۰۴ نیز برگزاری این جشنواره به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، میسر نشد.
این در حالی است که تمامی مراحل فرایند برپایی هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان ـ از انتخاب بخشهای مختلف جشنواره شامل: آثار داستانی، مستند، پویانمایی، تجربی، برنامهریزی اردوی عکاسی و کارگاههای آموزشی، باکسبندی و آمادهسازی آثار، اعلام آثار پذیرفته شده در بخشهای مختلف، طراحی پوستر و... منطبق بر گاهشمار جشنواره ـ توسط معاونت ارتباطات و جشنوارههای ستاد مرکزی انجمن در تعامل با میزبان جشنواره به صورت کامل به انجام رسیده بود اما متاسفانه این تلاشها با توجه به شرایط کشور، در زمان مقرر به فرجام نرسید.
بر این اساس، در حال حاضر نیز برپایی هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان آبادان ـ اروند، با توجه به شرایط حال حاضر کشور، در «حالت انتظار» قرار دارد و به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران مصمم به برگزاری جشنواره در نخستین فرصت امکانپذیر است.
