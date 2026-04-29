اجرای یک نمایش با بازی شراره رخام امشب در میدان امام حسین/ پخش زنده از شبکه افق 

به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، برشی از نمایش «جومانجی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اشکان درویشی با عنوان «فرشته‌های بهشتی» عصر امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۸ همزمان با جشن میلاد امام رضا علیه‌السلام در میدان امام حسین تهران روی صحنه می‌رود و به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، دکتر پیرحسین کولیوند و امدادگران و داوطلبان سفید و سرخ‌پوش هلال احمر تقدیم می‌شود.

در این اجرا که به صورت زنده از شبکه افق سیما پخش می‌شود، شراره رخام، عباس بابایی و ۳۵ بازیگر کودک و نوجوان نقش‌آفرینی می‌کنند و فریبا کوثری نیز به عنوان مدیر پروژه با این اثر همراه است.

نمایش «جومانجی» که قرار بود پیش از آغاز جنگ روی صحنه برود ولی به دلیل شرایط کنونی کشور به تعویق افتاد، به زودی در یکی از سالن‌های استان تهران اجرا خواهد شد.

این نمایش قرار است تعدادی اجرای رایگان در مناطق محروم و شهرهای مختلف داشته باشد و به کودکان مظلوم و معصوم کشورمان هدیه شود.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از:

طراح فرم و حرکت: افسانه بخشی‌فرد، نویسنده: احسان بدخشان، بازنویس: رویا منصور، سرپرست: سیدحسام سیدجوادی، مدیر اجرایی: حسین عباسی، مدیر هماهنگی: محمدنیکبخت، موسیقی: آتنا رضوی، دستیار کارگردان: الهام غلامیان، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.

