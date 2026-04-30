به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری امروز پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در حاشیه اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «آن آبی ایرانی» در تالار وحدت و همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، در جمع خبرنگاران به تبیین اهمیت تاریخی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس پرداخت.

وی با بیان اینکه «خلیج‌فارس جوهره هویت ایرانی است»، اظهار داشت: تا زمانی که ایران حیات دارد، خلیج‌فارس نیز به‌عنوان نماد تداوم تاریخی و فرهنگی این سرزمین، زنده و پویا خواهد ماند. این پهنه آبی، فراتر از جغرافیا، حامل تاریخ، تمدن و حافظه جمعی ملت ایران است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیشینه کهن سواحل جنوبی ایران افزود: از بندر سیراف با قدمتی بیش از هزار سال و ریشه در دوره ساسانیان تا لافت، جزیره کیش و سواحل مکران، یک پیوستار تمدنی شکل گرفته که بیانگر عمق حضور تاریخی ایران در این منطقه است.

وی همچنین از پیگیری ثبت جهانی برخی از این ظرفیت‌ها در یونسکو خبر داد.

صالحی‌امیری با اشاره به تحولات تاریخی تصریح کرد: در دوره صفویان، با تثبیت حاکمیت ملی، خلیج‌فارس به‌عنوان یک مفهوم شناخته‌شده در عرصه بین‌المللی تثبیت شد و پس از رهایی از سلطه استعمار، به نماد استقلال و اقتدار ایران بدل گشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر پیوند ناگسستنی «میدان» و «فرهنگ» اظهار داشت: قدرت ملی ایران، حاصل هم‌افزایی مقاومت میدانی و تولیدات فرهنگی است. فرهنگ، بستر بازنمایی و بازتولید هویت در ذهن ایرانیان و افکار عمومی جهانی است و بدون آن، دستاوردهای میدان دیده نمی‌شود. در مقابل، فرهنگ نیز بدون پشتوانه میدان، از پویایی و اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه «ملت ایران در برابر هرگونه تهدید علیه هویت و تمامیت خود ایستادگی خواهد کرد»، تاکید کرد: خلیج‌فارس، پاره تن ایران است و هیچ قدرتی قادر به خدشه‌دار کردن این پیوند تاریخی و هویتی نخواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اتکاء اقتدار نیروهای مسلح، انسجام ملی، پشتیبانی دولت و حضور مؤثر مردم در صحنه، ایران مسیر پیش‌رو را با اقتدار طی خواهد کرد و آینده‌ای مبتنی بر عزت، هویت و پیروزی در انتظار ملت ایران خواهد بود.

