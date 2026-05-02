علیرضا افتخاری برای مادران شهدا خواند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، قطعه موسیقی «شوق تماشا» با شعری از محمدمهدی سیار، آهنگسازی امیر حقیقت، خوانندگی علیرضا افتخاری هنرمند پیشکسوت به عنوان تیتراژ سریال «مادران» با مضمون مادران شهدا منتشر شده است.

سریال «مادران» به کارگردانی مسعود دهنوی روایت‌هایی مادرانه دارد که بر اساس تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس اخیر طراحی و تولید شده است که از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

این سریال به صورت اپیزودیک ساخته شده که در هر اپیزود بازیگران مختلفی حضور دارند و نقش مادر شهید را در همه اپیزودها رویا افشار بازی می‌کند. هر قسمت از این سریال به روایت‌هایی از دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و … می‌پردازد.

همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران نماهنگ و قطعه موسیقی «تنگه هرمز» را با شعری از مرتضی بخشایش، آهنگسازی امیر حقیقت، خوانندگی محمود صالحی و تنظیم سیدحسین موسوی منتشر کرده است.

صالحی خواننده موسیقی ایرانی و برگزیده جایزه باربد در چهل‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر است.

همچنین دو قطعه دیگر با عناوین «خطر کن» و «همسایه خورشید» با صدای محمود صالحی و از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوران جنگ رمضان تولید و منتشر شده است.

