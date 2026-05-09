به گزارش خبرنگار میراث آریا، در فروردین‌ماه سال جاری ۲۳۹ هزار و ۶۹۵ فقره چک الکترونیک در شبکه بانکی ثبت شده که از این تعداد، ۶۳ هزار و ۴۶ فقره سررسید شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۹۹.۷ درصد چک‌های الکترونیک سررسیدشده در این بازه زمانی وصول شده‌اند.

بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک و توسعه خدمات فناورمحور بانکی، چک الکترونیک را به عنوان یکی از محصولات جدید شبکه بانکی معرفی کرد که این طرح در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد.

چک الکترونیک خدمتی است که مشتریان را از مراجعه حضوری به شعب بانکی بی‌نیاز می‌کند و تمامی مراحل صدور، انتقال و وصول آن به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

در حال حاضر بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه کارگران، سینا، قرض‌الحسنه مهر ایران، کشاورزی، ملت، ملی، صادرات، کارآفرین و قرض‌الحسنه رسالت، خدمات صدور تا وصول چک الکترونیک را به صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند و سایر بانک‌ها نیز مکلف به اجرای این خدمت شده‌اند.

بر این اساس، متقاضیان دسته چک می‌توانند درخواست خود را از طریق اینترنت‌بانک یا همراه‌بانک ثبت کنند و پس از انجام بررسی‌های لازم، برگه‌های چک دارای شناسه صیادی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. سپس صادرکننده می‌تواند از طریق همان بسترهای بانکی، چک را صادر و به کارتابل گیرنده ارسال کند.

بانک مرکزی همچنین همه بانک‌ها را موظف کرده است چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها را در سامانه چکاوک به صورت بین‌بانکی پذیرش کنند.

بر اساس این گزارش، امکان صدور و وصول دسته چک حقوقی نیز به صورت آزمایشی در بانک‌های ملت، صادرات و رفاه کارگران در حال اجراست.

انتهای پیام/