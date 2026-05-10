امکان دریافت اطلاعات تجمیع شده چک برای دریافت کننده فراهم شده است

به گزارش میراث آریا، فرایند استعلام اطلاعات تجمیع شده چک امری بسیار کاربردی در معاملات روزمره میان طرفین است و دریافتکننده (گیرنده) چک میتواند از مجموع مبلغی چکهای برگشتی رفع سوءاثر شده و نشده و مبالغ چکهای در راه یا چکهایی که ذینفع (صادرکننده چک) صادر کرده است و هنوز موعد تسویه آن فرا نرسیده، آگاه شود.
طی این فرایند هنگامی که صادرکننده، چک را به نام گیرنده ثبت کرد، گیرنده چک میتواند این استعلام را پیش از تأیید چک اخذ کند و از شرایط فرد از لحاظ چک برگشتی و میزان تعهد پرداخت اطمنیان حاصل کند. همچنین این استعلام از طریق ارسال کد دستوری «*۱*۴*شناسه یا کد ملی ذینفع*شناسه صیادی» به صورت پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ قابل انجام است؛ در این فرایند و در صورتی که گیرنده چک کد دستوری را به خاطر نداشته باشد، میتواند پیامک صوری مانند عدد ۱ را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند تا کدهای دستوری برایش ارسال شود.
لازم به ذکر است افرادی که یکبار از این سامانه استعلام دریافت کرده باشند، از آن پس چنانچه چک به نفعشان ثبت شود، سامانه، ذینفع را از وجود چک ثبت شده به نام خود مطلع میکند.
در پایان تأکید میشود استعلام چک راهکاری است که بانک مرکزی با هدف استحکام و اطمینانبخشی به معاملات و حفظ اعتبار ابزار پرداخت چک طراحی کرده است تا اینگونه مخاطرات کمتری متوجه طرفین معامله شود. از دیگر شیوههای استعلام چک میتوان به استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی چک (شناسه صیادی چک، تاریخ سر رسید، کد ملی یا شناسه ملی گیرنده چک و مبلغ چک) برای اطمینان از ثبت چک به نام گیرنده و صحت اطلاعات آن اشاره کرد. همچنین استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی نیز صرفاً با داشتن شناسه صیادی چک قابل انجام است.
انتهای پیام/
نظر شما