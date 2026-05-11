گرانی پلاستیک، قیمت گوشت و مرغ را هم تغییر داد؟/ خبر مهم معاون وزیر جهادکشاورزی درباره تغییر قیمت گوشت

به گزارش میراث آریا، علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به این سوال که «آیا قیمت گوشت، مرغ و سایر محصولات دامی که دارای بستهبندی هستند، با افزایش قیمت پلاستیک گران شده است؟» گفت: قیمت تولیدات شرکتهای بستهبندی و تولید محصولات دامی، اگر خرید جدید پلاستیک انجام داده باشند، افزایش یافته است؛ اما از میزان این افزایش اطلاع ندارم.
ذخیرهسازی مواد پلاستیکی در واحدهای محصولات دامی
رفیعی پور با اشاره به ذخیرهسازی پلاستیک و مواد پلاستیکی در کارخانههای تولیدات دامی و واحدهای بستهبندی، اظهار کرد: کار خوبی که در دامپزشکی انجام میشود، این است که همیشه شرکتهای بستهبندی گوشت و مرغ و سایر محصولات، مواد پلاستیکی مورد نیاز خود را برای چند ماه خریداری میکنند. بنابراین این یکی، دو ماه جنگ قطعا تاثیر آنچنانی بر این واحدها ندارد.
آیا گوشت بستهبندی گرانتر از گوشت فله است؟
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به این سوال که «چرا قیمت گوشت و مرغ بستهبندی نسبت به محصولات فلهای گرانتر است؟» تصریح کرد: استخوان و چربی اضافه گوشت گرفته میشود و قسمتهایی از آن برای مصرف صنعتی میرود و این گوشت جدا شده و سپس بستهبندی میشود. بنابراین گوشت بستهبندی خالص است و شامل ضایعاتی که شما در خانه باید از گوشت جدا کنید و مصرف نشود، نیست. بنابراین با همه این اوصاف، قیمت گوشت بستهبندی قطعا برای مصرفکننده به صرفه است.
او ادامه داد: از طرفی، خود بستهبندی هم هزینه دارد. البته فراموش نکنید که مصرفکننده میتواند گوشت بستهبندی را در شرایط انجماد یا تازه، مدت بیشتری نگهداری کند.
رفیعی پور خاطرنشان کرد: بنابراین زمانی که شما گوشت فلهای میخرید باید ضایعات و قسمتهایی که امکان مصرف ندارد را جدا کنید. با احتساب این موارد، اگر هزینه را حساب کنیم، قیمت گوشت بستهبندی با فله، تفاوت آنچنانی ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما