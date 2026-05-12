به گزارش میراث آریا، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، امروز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه درباره افزایش قیمت دارو و اعمال نشدن این افزایش در سامانههای بیمه سلامت افزود: برهمین اساس، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد که از این به بعد، هیچ افزایش قیمتی پیش از اعمال در سامانه بیمه برای افزایش پوشش هزینهها، انجام نخواهد شد.
ناصحی تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمتهای دارو از این به بعد و بر اساس دستور وزیر بهداشت، ابتدا در سامانههای بیمهها اعمال میشود تا بیماران دچار مشکل نشوند. در ماههای اخیر ناهماهنگیهایی در این زمینه رخ داده بود؛ دستور وزیر بهداشت اجرایی شده و امیدواریم دیگر این عدم هماهنگی رخ ندهد.
وضعیت پرداختیهای بیمه سلامت به داروخانهها و دانشگاههای علوم پزشکی
او در پاسخ به این سوال که چقدر از مطالبات داروخانهها پرداخت شده است، اظهار کرد: شش ماه از مطالبات داروخانههای خصوصی طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت در سال گذشته باقی مانده و بخشی از مطالبات فروردین ۱۴۰۵ داروخانهها پرداخت شده است.
ناصحی ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی نیز حداقل هشت ماه معوقه از بیمه سلامت طلب دارند و امیدواریم بتوانیم با تمهیدات اندیشیده شده، این بدهی را به مراکز طرف قرارداد را پرداخت کرده است و هزینهها را مدیریت کنیم، اما تورم منجر به افزایش هزینهها شده است و این برنامه را داریم که به محض تامین اعتبار، مطالبات را پرداخت کنیم چراکه مولفههای مختلفی در زمینه تامین اعتبار موثر هستند.
اعتبار صندوق بیماران خاص کافی نیست
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به این سئوال که آیا بودجه صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر برای سال جاری کافی است، اظهار کرد: اعتبار صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر در سال جاری، ۱۵ همت است و به جز این اعتبار، نیازمند حمایتهای دیگر از طرف انجمنهای حمایتی و خیرین هستیم، زیرا بیش از ۳میلیون نفر در این صندوق نشاندار شدهاند و این بیماران به دلیل افزایش هزینههای دارو و درمان، به توجه بیشتری نیاز دارند.
ناصحی گفت: پرداخت هزینههای دارویی و درمانی برای بیماران خاص، صعب العلاج و نادر در شرایط حاضر دشوار است و این بیماران میتوانند با ارتباط با سامانه تلفنی ۱۶۶۶ راهنماییهای لازم برای بهرهمندی از خدمات صندوق را دریافت کنند.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ نیز در همین رابطه گفت: ایجاد صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در سازمان بیمه سلامت ایران اقدام مناسبی بود، اما بودجه آن کافی نیست.
