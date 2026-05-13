به گزارش میراث آریا، صابر باغخانیپور مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران افزود: سفیدبالکها حشراتی بسیار ریز و سفیدرنگی هستند که عموماً روی سطح زیرین برگ درختان بهویژه توت، زیتون تلخ و بنفشه آفریقایی مینشینند. با توجه به رشد زودهنگام گیاهان و تخمگذاری زودتر از موعد آنها، گزارشهایی از فعالیت مجدد سفیدبالکها در تهران منتشر شده است. این پدیده نشانهای از تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن فصول سرد محسوب میشود.
او تاکید کرد: شتهها و مگسهای ریز سفیدرنگی نیز در بخشهایی از شمال و غرب تهران مشاهده شدهاند که بعضاً با سفیدبالک اشتباه گرفته میشوند. حشرات ریزی هم در دریاچه چیتگر گزارش شده است. این حشرات هرساله با افزایش ناگهانی دما بهویژه در اردیبهشتماه، ظاهر میشوند و معمولاً با گرمتر شدن هوا تا پایان اردیبهشت از بین میروند. لاروهای این حشرات در آبهای شیرین، از جمله رودخانهها، جویبارها و دریاچهها زندگی میکنند و حضور آنها نشانهای از کیفیت مناسب آب و سلامت زیستبوم است.
باغخانیپور اضافه کرد: طی دو سال گذشته، مجموعه دریاچه چیتگر از خدمات مشاور شیلات برای کنترل طبیعی و زیستی این گونه بهرهمند شده است. بدین منظور امسال تاکنون ۵۰هزار قطعه ماهی کپور به دریاچه اضافه شده و تا هفته آینده ۵۰ هزار قطعه دیگر نیز رهاسازی خواهد شد.
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: ماهیان کپور در مراحل اولیه رشد، لارو این حشرات را تغذیه میکنند علاوه بر آن در کنترل رشد جلبکها نقش مؤثری دارند.
انتهای پیام/
نظر شما