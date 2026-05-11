وزیر رفاه: مشکلی در تأمین نیازهای دارویی کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران مجموعههای تابعه این وزارتخانه، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شد. در این نشست، احمد میدری وزیر رفاه از برنامهریزی برای تولید و تامین دارو در دوران پس از جنگ رمضان خبر داد و گفت: بسیاری از امور در این دوره بدون نیاز به دستورهای متمرکز و با هماهنگی درونسازمانی انجام شد که این موضوع به افزایش سرعت تصمیمگیری و اجرا منجر شد.
او همچنین با تأکید بر تداوم تأمین داروی مورد نیاز کشور افزود: با تولید دارو میان شرکتهای زیرمجموعه وزارت رفاه، از بروز اختلال در زنجیره تأمین دارو جلوگیری شد و در حال حاضر مشکلی در تأمین نیازهای دارویی کشور وجود ندارد.
در ادامه این نشست، حسینعلی شهریاری عضو هیأت امنای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی، با اشاره به گستردگی مأموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعههای این وزارتخانه، نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی، رفاهی و دارویی کشور ایفا میکنند و بسیار موفق عمل کردهاند.
